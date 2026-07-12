Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde son günlerde yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu. Orta Marmara Çukuru'ndaki deprem kümelenmesini değerlendiren Bektaş, bölgenin önümüzdeki 3 ila 7 gün içinde 4.0 ve üzerinde bir deprem üretip üretmeyeceğinin bilimsel açıdan en kritik gösterge olacağını belirtti.

AFAD verilerine göre Orta Marmara Çukuru'nda, 6–9 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde bir deprem kümesinin geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, bu tür hareketliliklerin fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterdiğini aktardı. Bu durumun tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurgulayan Bektaş, sismik aktivitenin Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"7'DEN KÜÇÜK OLACAK"

Olası Marmara depremine dair ezber bozan öngörüleriyle bilinen Prof. Dr. Osman Bektaş, gelecekte yaşanabilecek büyük sarsıntıya ilişkin tahminini de yineledi. Yapılan tüm bilimsel çalışmaların ışığında değerlendirmede bulunan ünlü jeolog, kamuoyunda yaygın olan beklentinin aksine, İstanbul'u etkileyecek olası depremin 7’den büyük değil, 7’den küçük bir büyüklükte gerçekleşeceğini ifade etti.