Marmara Denizi kıyısında konumlanan ilçe, uzun sahil şeridi ve berrak deniziyle turizm potansiyelini artırdı. Yaz aylarında düzenlenen festivaller ve sosyal etkinlikler, bölge ekonomisinin canlanmasında önemli bir rol oynadı.

GAYRİMENKUL PİYASASINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Şarköy’e gösterilen ilginin sadece turizmle sınırlı kalmadığı saptandı. İstanbul’a ulaşım kolaylığı ve henüz doyuma ulaşmamış gayrimenkul piyasası, yatırımcılar için stratejik bir avantaj olarak tanımlandı.

Arsa ve konut fiyatlarındaki düzenli artış, bölgeyi hem kısa hem de uzun vadeli projeler için cazip kıldı. Bölge genelinde konut stokunun hızla el değiştirdiği ve yeni projelerin başladığı aktarıldı.

TARIM YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

Zengin mutfak kültürüyle bilinen ilçe, balık ve zeytinyağlı ağırlıklı sofralarıyla gastronomi turizminde yerini aldı. Uygun iklim koşulları sayesinde zeytinlik ve bağ evlerine yönelik tarım yatırımlarının da ivme kazandığı bildirildi.

Özellikle butik tarım uygulamaları ve kırsal turizm tesislerine yönelik arazi alımlarının arttığı gözlemlendi. Bu durum, ilçedeki ekonomik çeşitliliği tarımsal sanayi alanına da taşıdı.