Sarsıntılar sonrası, "Türkiye'nin hangi bölgelerinde deprem riski artıyor? İstanbul'da beklenen büyük deprem ne zaman olacak?" gibi sorular kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

"SİSMİK HAREKETLER ALARM VERİYOR"

Deprem uzmanı ve jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ege Bölgesi’ne dikkat çekti. Bektaş’a göre, 5 gün önce Kütahya’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan 4,1'lik artçı sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

“Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur.”

UŞAK BLOĞU KRİTİK HALE GELDİ

Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında kalan ve “Uşak Bloğu” olarak adlandırılan bölgenin, 1969'dan bu yana dikkat çeken bir sismik aktiviteye sahip olduğunu ifade etti. Uzmana göre bu bölge, Türkiye'nin en yüksek deformasyon oranlarına sahip fay sistemleri arasında yer alıyor.

Fayların çevrelediği bu jeolojik yapı, yıllardır biriken yer altı geriliminin zaman zaman depremlerle açığa çıkmasına neden oluyor. Bektaş’a göre, son yaşanan depremler bu birikimin doğal bir sonucu.

Prof. Dr. Bektaş'ın analizine göre, Ege Bölgesi'nin en yüksek deformasyon oranlarına sahip fay sistemleri olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyen yapısıyla bölgede önemli bir gerilim birikimine yol açıyor. Son dönemde art arda yaşanan depremler, bu uzun süreli birikimin doğal sonucu olarak değerlendiriliyor.