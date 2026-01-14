Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanan gazetecilerin, Marmaray ve bakanlığa bağlı metro hatlarında ücret ödemek zorunda kalmasının yarattığı mağduriyete dikkat çekti.

Bu durumun saha çalışan basın mensupları için hem maddi külfet hem de çalışma zorluğu oluşturduğunu belirten Uraloğlu, sorunun çözümü için adım attıklarını duyurdu.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan’ın, “Anadolu Soruyor” programında konuyu gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Bakan Uraloğlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmelerin yapıldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. Gazetecilere karşı bu konuda mahcup olduğunu dile getiren Uraloğlu, Marmaray ve ilgili metro hatlarının basın mensuplarına ücretsiz hale getirilmesi için yakın zamanda somut bir düzenlemenin hayata geçirileceğini ifade etti.