İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Marmaray Ataköy İstasyonu’nda sabah saatlerinde trene binmeye çalışan bir kadın yolcunun ayağı, tren ile peron duvarı arasına sıkıştı. Kadın, özel güvenlik görevlileri ve yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
EKİPLER YARDIMINA KOŞTU
Olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Trene binmek isterken ayağı sıkışan kadın, çevredekilerden yardım istedi. İstasyon görevlileri ve özel güvenlik ekipleri kısa sürede kadının yardımına koştu. Yapılan müdahale sonucu kadın kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi istasyonda yaptıktan sonra kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayı gören Onur Karagöz, “Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok,” dedi.