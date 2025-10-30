Olay, akşam saatlerinde Pendik yönüne giden Marmaray treninde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı yolcuların korku yaşadığı, bazı gençlerin ise olayı gülerek izlediği görüldü.

Kavganın ardından tren, ilk istasyonda durduruldu. Güvenlik görevlileri olay yerine gelerek tarafları ayırdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

TOPLU TAŞIMADA ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Son dönemde toplu taşıma araçlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, vatandaşlar arasında endişe yaratıyor. Pendik Marmaray hattında yaşanan bu son olay da, toplu taşıma güvenliğiyle ilgili önlemlerin artırılması gerekliliğini yeniden gündeme getirdi.