saat 16.30 sıralarında Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, seferlerde aksama meydana geldi.
Marmaray’dan Resmi Açıklama
Marmaray’ın resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur.”
Seferler Tek Hat Üzerinden Devam Ediyor
Yetkililer, intiharın ardından tren seferlerinin tek hat üzerinden işletildiğini ve yolcuların gecikmeler konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.