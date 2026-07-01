Brezilya’nın ilk batırma tüneli olacak Santos-Guarujá Tüneli için 28 Ocak 2026'da Mota-Engil grubu ile Sao Paulo Hükümeti arasında 30 yıllık kamu-özel ortaklığı sözleşmesi imzalandı ve projede hazırlık aşamasına geçildi. Toplam 6,8 milyar R$ maliyeti olan projenin 5,13 milyar R$'sini kamu, kalanını ise yüklenici firma üstleniyor.

Proje kapsamında Santos Limanı kanalının altından geçecek 870 metrelik su altı kısmı dahil toplam 1,5 kilometrelik bir hat inşa edilecek. Tünelde araç şeritlerinin yanı sıra hafif raylı sistem, yaya ve bisiklet yolları yer alacak.

Şu an 40 kilometrelik bir yolculukla yaklaşık 1 saat süren Santos-Guaruja arası ulaşım, tünelin tamamlanmasıyla 5 dakikanın altına inecek.

MODÜLLER TEK TEK SUYUN ALTINA YERLEŞTİRİLECEK

Resmi takvime göre 2026 yılı projelendirme ve işçi eğitimleriyle geçecek, 2027'de şantiye kurulumu ve deniz taraması yapılacak, 2028'de beton modüller üretilecek, 2029'da bu modüller su altına yerleştirilecek, 2030'da testler tamamlanacak ve tünel 2031 yılında ticari işletmeye açılacak.

Ayrıca süreç boyunca halkı bilgilendirmek adına Guaruja'da projenin maket ve teknik verilerinin sergileneceği bir bilgilendirme odası hizmet verecek.