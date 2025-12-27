Yeşilbelde Kaya Mezarı, Karia ve Lykia'da yaygın görülen tapınak cepheli kaya mezar mimarisinin Marmaris'teki tek örneği.
Tek odalı anıt mezar, İyon düzeni örneklerinden farklı olarak Dor düzenindeki mimarisiyle dikkat çekiyor.
Milattan önce 4-5'inci yüzyıla tarihlendiği değerlendirilen yapının aslında ziyarete açılması planlanıyordu. Ancak zeminin zayıf yapısı ve 1957 Fethiye depremine ilişkin bulgular gözetilerek öncelik korumaya verildi.
'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescillenen Yeşilbelde Kaya Mezarı'nda Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde bitki örtüsü temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Güvenlik şeridi oluşturulan alana uyarı ve bilgilendirme tabelaları, aydınlatma ve kamera sistemleri yerleştirildi.