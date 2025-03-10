Muğla’nın Marmaris ilçesinde mühürleme ve yıkım kararlarına rağmen yaklaşık 2 aydır yıkılmayan ve çevrecilerin Kaymakamlık önünde “Yasaları uygulayın” nöbeti yaptığı Sinpaş Kızılbük GYO devre mülk ve otel inşaatı için Muğla Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Marmaris Belediyesi’ne “Yıkın” talimatı verdi.

SÖZCÜ TV'ye bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Devam eden bir yargı süreci var, bunun tamamlanması gerekiyor. Buranın mühürlemesini yaptık, cezasını kestik. Yıkım kararını aldık. Yıkım kararı hakkında firmanın itiraz hakkı var. Bu yüzden de süreç mahkemede. Haklı olduğumuzu düşünüyoruz, kararın bu yönde çıkacağını düşünüyoruz. Hukuk sürecini beklemek gerekiyor." dedi.

Ünlü şu ifadeleri kullandı:

-Hukuk bize yık dediği takdirde kaçak olan yerlerini yıkacağız.

-Biz burayı mühürleyebiliyoruz ve mühürledik. 3 kez mühürleme yaptık, suç duyurusunda da bulunduk.

-Yıkana kadar çalışmalarının durdurulması lazım ama biz durduramıyoruz. Belediyenin bundan fazla gücü yok. Bin tane çalışanı 100 tane zabıtayla durduramayız. Kaymakamlıktan kolluk kuvveti istedik.

-İnşaat sahasını boşaltalım dedik, kaymakamlık olumlu dönüş yapmadı. Elektriğini kesin dedik, oradan dönüş yok. Belediye gücüyle yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Daha fazlası maalesef elimizde olan şeyler değil. Mühür demek devlet demek, bunun kırılması demek ben bunu tanımıyorum demek.