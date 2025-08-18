İskoçya’nın Arbroath kentinden 47 yaşındaki John Nelson, ailesiyle birlikte tatil için geldiği Türkiye’de tekne turu sırasında boğularak hayatını kaybetti.

Olayın geçen ay Marmaris’in popüler tatil noktalarından Turunç açıklarında meydana geldiği bildirildi. 31 Temmuz’da yaşanan trajik olayda Nelson’ın ailesi büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

AİLEYİ YASA BOĞDU

Nelson, oğlu Josh ve hayat arkadaşı Sharon Stuart ile birlikte güneşli tatilin tadını çıkarırken denizde yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis soruşturma başlatırken, yakınları sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu.

Sharon Stuart, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki ilk aile tatilimizde, Josh’un babası John Nelson’ı denizde trajik bir şekilde kaybettik. Sözlerimizi yitirdik, tamamen yıkıldık. John hayatını daha iyiye çevirmişti ve onunla çok gurur duyuyorduk. Josh ile birlikte son tatilini geçirip en mutlu anlarını yaşamasına minnettarız. Onsuz hayat asla aynı olmayacak. Seni sonsuza dek seveceğiz.”

Oğlu Josh da babasına “rol modeli ve en iyi arkadaşı” diyerek duygusal bir veda mesajı paylaştı.

CENAZE TÖRENİ 27 AĞUSTOS'TA DÜZENLENECEK

John Nelson’ın cenazesi, 27 Ağustos’ta İskoçya’nın Angus bölgesindeki Friockheim kasabasında düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’nin, aileye konsolosluk desteği sağladığı belirtildi.

BRİTANYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Marmaris'te meydana gelen trajik olay Britinya basınında geniş yer buldu. Acılı ailenin mesajlarına basında geniş yer verilirken ada genelinde haber üzüntüye neden oldu.