Turizm cenneti Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan olaylara benzer bir skandal, İstanbul Sultanahmet’te tekrar gündeme geldi. Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede, turist olduğu iddia edilen bir kadına bir şahsın uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin viral olmasının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, görüntülerdeki şahsın H.Ç. olduğu ve cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İşletmeye yönelik yapılan denetimlerde nargile sunumu ve açık alkol sunumu nedeniyle toplam 120 bin 482 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, işletmenin daha önce de amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı, bu kez üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu gerekçeyle işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarihli başkanlık onayıyla iptal edildi ve saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edildi.