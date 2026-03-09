Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'nda mücadele eden İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları daha önce İslam Cumhuriyeti'nin milli marşını okumayı reddetmişti. Bu durum ülkede geniş tartışmalara yol açmış ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın bulunduğu otobüsün saldırıya uğradığı iddia edildi. Yaşanan olay spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak trajik gerçek sonradan ortaya çıktı.

İran kadın futbol takımını taşıyan otobüs stadyumdan ayrılırken, oyuncuların otobüsün içinden işaret diliyle "Yardım edin" diye bağırmaya başlamasıyla durum birdenbire dramatik bir hal aldı.

Milli marşı okumayı reddettikleri için rejimin ertesi gün ulusal televizyona çıkıp geri döndüklerinde "ağır bir ceza" vereceklerini ve onları "affedilemez savaş hainleri" olarak nitelendireceklerini söylemesi, kadın futbolcuların yardım çağrısını beraberinde getirdi.

Rejim karşıtı İranlılar, takım otobüsünün önünü kapatıp otobüsün kalkışını engellemeye çalıştılar. Ancak Avustralyalı güvenlik görevlileri araya girerek otobüsün yolunu açtı ve engellemeyi ortadan kaldırdı.