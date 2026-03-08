Türkiye otomobil pazarında Mart ayı ile birlikte kartlar yeniden karıldı. Markaların paylaştığı yeni listeler; kampanyalar, zamlar ve stratejik indirimlerle birlikte en erişilebilir modelleri belirledi. Giriş segmentinde rekabet kızışırken, listenin zirvesinde yer alan modellerin fiyatları tüketicinin satın alma planlarını doğrudan etkiliyor.

1,2 MİLYON TL SINIRINDAKİ EN UYGUN MODELLER

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için listenin en ulaşılabilir kısmında Opel Corsa yer alıyor. 1 milyon 290 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çeken Corsa’yı, 1 milyon 299 bin TL ile Dacia Sandero takip ediyor. Hyundai i20 ise 1 milyon 425 bin TL’lik etiketiyle en ucuz modeller arasındaki yerini koruyor.

İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçların güncel fiyat sıralaması:

Peugeot E-208: 1.999.500 TL

Suzuki Vitara Hibrit: 1.999.000 TL

Toyota Yaris: 1.990.000 TL

Opel Mokka: 1.988.000 TL

Seat Arona: 1.876.000 TL

Citroen C4 X: 1.862.000 TL

Skoda Kamiq: 1.861.400 TL

Opel Frontera Elektrik: 1.857.000 TL

Kia Xceed: 1.840.000 TL

Skoda Fabia: 1.829.900 TL

Yeni Renault Clio: 1.799.000 TL

Renault Duster: 1.780.000 TL

Nissan Juke: 1.735.200 TL

Citroen e-C3 Aircross: 1.707.000 TL

Hyundai Bayon: 1.695.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 1.685.000 TL

Seat Ibiza (2025): 1.647.000 TL

Hyundai i20: 1.425.000 TL

Dacia Sandero: 1.299.000 TL

Opel Corsa: 1.290.000 TL

SUV SEGMENTİNDE FİYAT SKALASI DARALDI

Uygun fiyatlı B segmenti araçların ardından SUV ve elektrikli modellerin de listeye girdiği görülüyor. Renault Duster 1,7 milyon TL seviyelerinde konumlanırken, Nissan Juke ve Hyundai Bayon gibi popüler modeller de 1,6 ile 1,7 milyon TL bandında rekabet ediyor. Listenin 2 milyon TL sınırına dayandığı noktada ise Peugeot E-208 ve Suzuki Vitara Hibrit gibi teknolojik donanımı yüksek seçenekler bulunuyor.