Türkiye otomobil pazarında Mart ayı ile birlikte kartlar yeniden karıldı. Markaların paylaştığı yeni listeler; kampanyalar, zamlar ve stratejik indirimlerle birlikte en erişilebilir modelleri belirledi. Giriş segmentinde rekabet kızışırken, listenin zirvesinde yer alan modellerin fiyatları tüketicinin satın alma planlarını doğrudan etkiliyor.
1,2 MİLYON TL SINIRINDAKİ EN UYGUN MODELLER
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için listenin en ulaşılabilir kısmında Opel Corsa yer alıyor. 1 milyon 290 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çeken Corsa’yı, 1 milyon 299 bin TL ile Dacia Sandero takip ediyor. Hyundai i20 ise 1 milyon 425 bin TL’lik etiketiyle en ucuz modeller arasındaki yerini koruyor.
İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçların güncel fiyat sıralaması:
Peugeot E-208: 1.999.500 TL
Suzuki Vitara Hibrit: 1.999.000 TL
Toyota Yaris: 1.990.000 TL
Opel Mokka: 1.988.000 TL
Seat Arona: 1.876.000 TL
Citroen C4 X: 1.862.000 TL
Skoda Kamiq: 1.861.400 TL
Opel Frontera Elektrik: 1.857.000 TL
Kia Xceed: 1.840.000 TL
Skoda Fabia: 1.829.900 TL
Yeni Renault Clio: 1.799.000 TL
Renault Duster: 1.780.000 TL
Nissan Juke: 1.735.200 TL
Citroen e-C3 Aircross: 1.707.000 TL
Hyundai Bayon: 1.695.000 TL
Dacia Sandero Stepway: 1.685.000 TL
Seat Ibiza (2025): 1.647.000 TL
Hyundai i20: 1.425.000 TL
Dacia Sandero: 1.299.000 TL
Opel Corsa: 1.290.000 TL
SUV SEGMENTİNDE FİYAT SKALASI DARALDI
Uygun fiyatlı B segmenti araçların ardından SUV ve elektrikli modellerin de listeye girdiği görülüyor. Renault Duster 1,7 milyon TL seviyelerinde konumlanırken, Nissan Juke ve Hyundai Bayon gibi popüler modeller de 1,6 ile 1,7 milyon TL bandında rekabet ediyor. Listenin 2 milyon TL sınırına dayandığı noktada ise Peugeot E-208 ve Suzuki Vitara Hibrit gibi teknolojik donanımı yüksek seçenekler bulunuyor.