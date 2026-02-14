İşte hırkaları bavulun en altına itip güneş kremlerini hazırlatacak, her zevke hitap eden 10 büyüleyici rota:

1. Karayipler: Hafif Esinti, Maksimum Huzur

Mart ayında Karayipler, adeta bir denge sanatı sunuyor. 28°C civarındaki sıcaklık, okyanustan gelen hafif esintilerle birleşince ne terletiyor ne de üşütüyor. İster sömürge döneminden kalma rengarenk kasabaları gezin, ister sadece turkuazın binbir tonuna sahip kıyılarda güneşin tadını çıkarın burası tam bir yenilenme noktası.

2. Las Vegas: Çöl Güneşiyle Eğlencenin Dozu

Vegas sadece gece hayatından ibaret değil. Mart ayı, çölün o kavurucu sıcağı henüz kapıya dayanmamışken şehri keşfetmek için altın değerinde. Gündüz lüks resortların havuz başında D vitamini depolayıp, akşam dünya çapındaki sahne şovlarıyla büyülenmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz.

3. Kanarya Adaları: Aktif Bir Bahar Kaçamağı

20°C civarındaki havasıyla Kanarya Adaları, "Denize girmek için biraz erken" diyen ama güneşten vazgeçemeyenler için ideal. Volkanik kraterlerde yürüyüş yapmak, tarihi İspanyol köylerinde kaybolmak veya devasa tema parklarında çocuklaşmak için hava tam kıvamında.

4. Meksika: Beyaz Kum ve Akşam Keyfi

Cancun ve Tulum hattı, Mart ayında 29°C ile gerçek bir yaz simülasyonu yaşatıyor. Gündüz bembeyaz kumsallarda vakit geçirdikten sonra, akşamın yumuşak sıcaklığında açık hava restoranlarında Meksika mutfağının seçkin lezzetlerini tatmak paha biçilemez.

5. Maldivler: Isınmak İsteyenlerin Son Durağı

Eğer "Ben gerçekten sıcak bir yer arıyorum" diyenlerdenseniz, 31°C ile Maldivler sizi bekliyor. Kartpostalları kıskandıran o meşhur berrak sularda yüzmek ve su altının gizemli dünyasını keşfetmek için yılın en güneşli ve sakin dönemlerinden biri.

Mart ayında seyahat etmenin en büyük avantajı, sömestr tatili kalabalığının bitmiş ve yaz sezonu yoğunluğunun henüz başlamamış olmasıdır. Bu, hem daha sakin bir tatil hem de daha uygun bütçe anlamına gelir.

6. Fas: Mistik Bir Nefes

Yazın kavurucu sıcaklarında Marakeş sokaklarını gezmek oldukça yorucu olabilir. Ancak Mart ayındaki 22°C'lik o yumuşak hava, baharat kokulu çarşıları ve Şafşavan'ın mavi sokaklarını yorulmadan keşfetmek için muazzam bir fırsat sunuyor.

7. Tayland: Tropikal Dengenin Merkezi

Şubat ayının o yoğun turist dalgası çekilirken, Tayland Mart ayında kapılarını daha sakin bir şekilde açıyor. Hem kuzeyin mistik tapınakları hem de güneyin egzotik adaları, parlak güneşin altında en fotojenik halleriyle sizi bekliyor.

8. Sri Lanka: Kültür ve Doğanın Uyumu

Termometrelerin 25-30°C arasını gösterdiği Sri Lanka, doğa tutkunları için bir cennet. Sabah Udawalawe’de safari yapıp filleri izleyebilir, öğleden sonra ise Sigiriya’nın kadim kalıntılarına tırmanarak günü okyanus kıyısında batırabilirsiniz.

9. Vietnam: Ferah Bir Keşif Rotası

Vietnam'da Mart ayı, nemin bunaltmadığı ve gökyüzünün genellikle açık olduğu o "tatlı noktayı" yakalar. Kuzeyden güneye uzanan bu büyüleyici ülkede, tapınakları gezmek veya nehir turuna çıkmak için terlemeden yol alabileceğiniz en konforlu zaman dilimi.

10. Bali: Huzur ve Maneviyatın Adası

Yağışlı sezonun yavaş yavaş veda ettiği Bali, Mart ayında 27°C sıcaklıkla uyanıyor. Adanın dünyaca ünlü pirinç terasları bu dönemde yemyeşil olur ve spiritüel tapınaklar, huzur arayan gezginler için en sakin hallerini sunar.