Mart ayına girilmesiyle birlikte gökyüzünde önemli astrolojik dönüşümler yaşanacak.



İşte 1 Mart 2026 itibarıyla iş ve finans hayatında çok önemli değişiklikler beklenen 3 burç...



AKREP BURCU

1 Mart 2026, Akrepler için tam bir "Anka Kuşu" dönemini başlatıyor. Özellikle iş hayatında uzun süredir devam eden belirsizlikler, yerini net bir yükselişe bırakıyor.

Olumlu Gelişmeler: Beklenmedik bir miras, uzun süredir sonuçlanmayan bir davanın lehine dönmesi veya yüksek primli bir iş teklifi kapıda. Akrepler, stratejik zekalarını kullanarak finansal güçlerini ikiye katlayabilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kariyerdeki bu hızlı yükseliş, gizli düşmanlıkları tetikleyebilir. Yakın çalışma arkadaşlarıyla yaşanabilecek otorite çatışmaları, Mart ortasında uykularınızı kaçırabilir. Rekabeti tadında bırakmakta fayda var.



BOĞA BURCU

Sakinliği ve konforu seven Boğalar için 1 Mart itibarıyla konfor alanı dışına çıkma vakti geldi. Aşk hayatında "ya hep ya hiç" denecek bir döneme giriliyor.

Olumlu Gelişmeler: Yalnız olan Boğalar, hayatlarının aşkıyla hiç ummadıkları bir seyahat veya sosyal sorumluluk projesinde tanışabilirler. Mevcut ilişkisi olanlar için ise evlilik kararı veya uzun zamandır hayali kurulan o ortak yaşam alanı için ilk imzalar atılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Duygusal yoğunluk, Boğaları biraz savunmasız bırakabilir. Eski sevgililerin "merhaba" mesajlarına dikkat! Geçmişin hayaletleri, yeni ve sağlıklı bir başlangıcı gölgelemeye çalışabilir; kapıyı kapalı tutmak en iyisi.



KOVA BURCU

Modernleşen dünyanın öncüsü Kovalar için 1 Mart, toplumsal statülerinin ve sosyal çevrelerinin yeniden tanımlandığı bir tarih.

Olumlu Gelişmeler: Dijital dünyada veya yaratıcı projelerde büyük bir çıkış yapma şansınız çok yüksek. "Kendi markasını yaratmak" isteyen Kovalar için evren tüm kapıları açıyor. Yeni bir sosyal çevre, size vizyonunuzu genişletecek kapılar aralayacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bu hızlı değişim, bazı eski dostlukların artık size yük olduğunu fark etmenize neden olabilir. Vedalar biraz sancılı geçebilir ve kendinizi bir süreliğine "anlaşılmamış" hissederek yalnızlığa çekilmek isteyebilirsiniz. Unutmayın, bazen hafiflemek için yük atmak gerekir.