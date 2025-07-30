Martı (NYSE American: MRT), nakit rezervlerini çeşitlendirme planı doğrultusunda yaklaşık yüzde 20’lik kısmını Bitcoin’e ayıracağını duyurdu. Bunun ‘başlangıç’ adımı olduğunu belirten şirket, kripto varlıklarını nakit rezervlerinin yüzde 50’sine çıkarma, ayrıca Ethereum ve Solana gibi diğer kripto varlıklarını satın alma esnekliğine de sahip olacağını dile getirdi.

Son zamanlarda, ABD borsalarında işlem gören şirketler, uzun vadeli değer saklama aracı olarak Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi dijital varlıkları tercih ediyor.

Martı, bu adımıyla birlikte nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetler gibi geleneksel varlıkların yanı sıra dijital varlıkları da hazine yönetimine dahil eden halka açık şirketler arasında yerini alıyor.

Şirket tarafından uzun vadeli değer deposu ve sistemik finansal risklere karşı koruma kalkanı olarak kabul edilen söz konusu dijital varlıklar, güvenlik, saklama ve raporlama ile ilgili yasalara ve sektördeki en iyi uygulamalara uygun olarak muhafaza edilecek.

Martı’dan yapılan açıklamada, kripto kararının USD yerine uzun vadeli değer saklama amacıyla alındığı, operasyonel bütçeyi etkilemediği, Şirket’in paylaşımlı yolculuk ile diğer ulaşım hizmetlerini büyütmek için gerekli bütçesinin ve planlarının aynen devam ettiği belirtildi.

Martı’nın Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, şu ifadelere yer verdi:

“Sermayemizin bir kısmını kripto varlıklara ayırma kararımız, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların son yıllarda değer saklama açısından güçlü alternatifler sunduğuna olan inancımızdan kaynaklanmaktadır. Bu stratejimiz, özellikle hem enflasyonist hem de güçlü para birimlerine ilişkin risklerin söz konusu olduğu mevcut ekonomik ortamda, ihtiyatlı ve dengeli bir hazine yönetimi yaklaşımını benimsediğimizi gösteriyor. Satın alacağımız kripto varlıkları uzun vadeli olarak elde tutmayı ve zamanla pozisyonumuzu artırmayı hedefliyoruz.” dedi.