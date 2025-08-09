Adana’nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde, dayısının marketinde çalışan 15 yaşındaki A.Ç., cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişle bir müşteriye marul teslim etti.
MARULU BEĞENMEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ
İddialara göre müşteri, siparişi aldıktan sonra marketi arayarak ürünü beğenmediğini bildirdi. Bir süre sonra iş yerine gelen müşteri Koray K., siparişi getiren A.Ç.’yi darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Market sahibi Ramazan Gündeş, yeğenini hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Koray K. hakkında şikayette bulundu.
Gündeş, “Berberde olduğum sırada yeğenimin siparişi götürdüğünü öğrendim. Müşterinin ürünü beğenmemesi yetmezmiş gibi, yeğenimi darbetmesi çok üzücü. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.