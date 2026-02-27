ABC News'in ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın, İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde de yer alan CENTCOM Komutanı Cooper'ın Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdiği, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de görüşmeye katıldığı ileri sürüldü.

İSRAİL SALDIRIYI BAŞLATSIN ÖNERİSİ

Birçok Cumhuriyetçi parti üyesi ve yönetimden bazı yetkililerin, son günlerde yaptığı özel görüşmelerde, İran'a karşı olası saldırıda ABD'nin yerine İsrail'in çatışmaları başlatması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

GEMİ VE UÇAKLAR VURABİLECEK MENZİLDİ

ABD-İsrail ortaklığındaki askeri harekatın halen ihtimal dahilinde olduğu, ABD'nin bölgeye konuşlandırdığı gemi ve savaş uçaklarının tümünün İran'ı vurabilecek menzil içinde bulunduğu öne sürüldü.

SINIRLI SALDIRI VEYA REJİMİ DEVİRME DE MASADA

Tahran'ı talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla balistik füze fırlatma sistemleri ve nükleer tesisleri hedef alan sınırlı saldırı ihtimalinin Trump'ın seçenekleri arasında olduğu iddia edilen haberde, "rejimi devirmeyi" amaçlayan daha uzun soluklu harekatın başlatılması durumunda olası saldırıların, İran'ın hava savunma kapasitelerinin daha da zayıflamasına yol açabileceği kaydedildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen Trump, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim" ifadelerini kullandı. Trump, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise, "Kullanmak istemiyorum ancak bazen kullanmanız gerekiyor" cevabını verdi.

Trump “Bize vermesi gerekenleri sözleri vermek istememelerinden memnun değilim. Bu durumdan pek hoşnut değilim. Ne olacağını göreceğiz, daha sonra konuşacağız. Bugün bazı ek görüşmeler yapacağız. Ancak hayır, onların tutumundan memnun değilim” dedi

Trump İran'a saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söyledi. ABD Başkanı, "askerler olmadan yapabilirsek iyi olur, ama bazen askerle yapmak zorunda kalabiliyoruz" diye konuştu.

Trump, ABD'nin İran'a saldırması halinde Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışmanın çıkma olasılığı olduğunu kabul etti.

Trump."Her zaman bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Bilirsiniz, savaş olduğunda, iyi ya da kötü her şeyde risk vardır" diye konuştu.

Başkan daha sonra, İslam Devrim Muhafızları'n Kudüs Gücü'nün başkanı General Kasım Süleymani'nin suikastı ve geçen yaz yapılan Gece Yarısı Çekici Operasyonu gibi, birinci ve ikinci dönemlerinde İran'a karşı yürütülen operasyonlardan bahsetti. Daha önceki saldırılarda “her şeyin yolunda gittiğini” söyledi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.