Milyonlarca kişiyi ve şirketi doğrudan etkilemesi beklenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi askıya alındı. Yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için uygulamaya konulmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması öngörülen düzenleme, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ile gönderim nedeninin ayrıntılı şekilde beyan edilmesini zorunlu kılıyordu. Uzun süredir gündemde olan tebliğle, yüksek tutarlı para hareketlerinin daha yakından izlenmesi amaçlanıyordu.

ERDOĞAN İZİN VERMEDİ

Banka hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanmasına onay vermemesi üzerine hayata geçirilmediği öğrenildi. Böylece düzenleme fiilen rafa kaldırılmış oldu.

KİMLERİ KAPSAYACAKTI?

Tebliğ, bankalarda hesabı bulunan tüm bireyleri ve şirketleri kapsıyordu. Düzenleme yürürlüğe girseydi, havale ve EFT işlemlerinde genel ifadelerle yapılan açıklamalar sona erecek, para transferi sırasında işlemin gerekçesinin açık ve belgeli şekilde beyan edilmesi gerekecekti. Bankalar ve elektronik para kuruluşları, müşterilerin işlem nedenlerini seçebilecekleri başlıklar oluşturacaktı.

GÖNDERENE AYRINTILI AÇIKLAMA ŞARTI

Taslak düzenlemede, para transferi sırasında seçilmesi zorunlu açıklama başlıkları arasında “gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi” gibi ifadeler yer alıyordu. Bu başlıklara uymayan işlemlerde “diğer” seçeneği işaretlenerek en az 20 karakterlik açıklama yazılması istenecekti.

TUTAR YÜKSELDİKÇE YÜKÜMLÜLÜK ARTACAKTI

Rafa kaldırılan düzenleme, MASAK’a yüksek tutarlı nakit hareketlerini izleme yetkisi de veriyordu. Özellikle 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde, paranın kaynağına ilişkin dayanak belgelerin talep edilmesi gündeme gelecekti. Konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter evrakları, mal alımlarında ise fatura gibi belgelerin ibraz edilmesi bekleniyordu. Belge sunulmaması halinde bankaların para transferine izin vermemesi öngörülüyordu.