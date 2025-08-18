MASAK’ın geçen haftalarda yayınladığı tebliğle birlikte 2 milyon liraya kadar para transferle rinde 20 karakterlik yazılı izahat, 20 milyona kadar işlemlerde ‘sorgu formu’ doldurulacak, 20 milyonu aşan para transferlerinde ise sorgu formunun yanında paranın transfer amacı, kaynağı ve ispat belgeleri istenecek.

'SICAK BAKMAZ’

Düzenlemeyle ilgili ANKA analizinde “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tebliğiyle parayı ‘Nereden buldun’ diye sorulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Şimşek’in bu girişimine sıcak bakması zor görünüyor. 2026 başında yürürlüğe girecek tebliğ, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayacak ya da yürürlük tarihi ileri yıllara ertelenecek” denildi.