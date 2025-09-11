Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı dava sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına ilişkin soruyu, Tekin ile geçtiğimiz haftalarda tutuklanan avukat Rezan Epözdemir’in birlikte yer aldığı fotoğrafı hatırlatarak yanıtlayan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“Bir avukat, casusluk iddiasıyla tutuklandı. Kanıt olarak da bir masada çekilmiş bir fotoğraf servis edildi. Masanın ucunda oturan avukatı casuslukla suçlayıp, masanın başında oturan ve o avukatı masaya davet eden kişiyi kayyum atarsanız ben size sorarım, ne yapıyorsunuz? Gürsel Tekin’den bahsediyorum. Avukatın casuslukla suçlandığı fotoğratfa avukatın ifdesi Gürsel Tekin’in kendisini davet ettiği yönünde. Buna Gürsel Tekin’in cevap vermesi lazım, Gürsel Tekin’i buraya atayanların da cevap vermesi lazım. Nasıl bir oyun oynanıyor?”

HUKUK BİTMEDİ

Türkiye’de asla hukukun bittiğini düşünmediğini ifade eden Özdağ şöyle devam etti:

“Türkiye’de hukuk sistemi ağır baskı altındadır. Düşman ceza hukukunu büyük bir şiddetle uygulayan hukukçular olduğu gibi Anayasa’ya ve hukukun temel ilkelerine sadık olan birçok savcımız ve avukatımız hakimimiz de vardır. Türkiye’de hukuktan geriye kalan ne varsa onunla toplum bir ölçüde tatmin oluyor.”

O masada CIA ajanı da var

Servis edilen fotoğrafta masanın etrafında yer alanlar arasında CIA ajanı Michael Rubin de var. Rubins 29 Ağustos’ta “Türk Hava Yollarının ABD Hava Sahasından Çıkarılmasının Zamanı Geldi” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.