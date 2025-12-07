Dün akşam birbirinden özel tabakların hazırlandığı MasterChef 2025'te şampiyon belli oldu.

Geceye damga vuran yarışmayı Sezer Dirican kazandı, Özkan Akan ise ikinci oldu.

Final sonrası Sözcü TV'de süreci anlatan şef Dirican, çarpıcı bir itirafta da bulundu.

Final yarışmasını "tek kupa, iki şampiyon" olarak niteleyen Dirican, "Altı–altı buçuk aylık bir serüvendi. Her gün bir kişi yükseldi, eleme eleme finale kadar geldik. Dün çok güzel sonuçlandı" dedi.

EN SEVDİĞİ ŞEF KİM?

MasterChef jürileriyle ilişkisini de anlatan Dirican, her şefin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ancak Mehmet Yalçınkaya'nın yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Dirican, "Mehmet Şef benim için bir baba figürü, Somer Şef evin büyük abisi gibi, eğlenceli; Danilo Şef de evin küçük kardeşi gibi. Hepsini ayrı seviyorum."

'GASTRONOMİ OKUMADIM'

Henüz küçük yaşlarda aşçı olma kararı verdiğini ancak "Tekstil Mühendisliği" okuduğunu belirten şef, "Ailem aşçılığın zor bir meslek olduğunu bildiği için istemedi. Onların istediği bölümü okudum, bölüm birincisi oldum. Ama kendi kararlarımı alacak yaşa geldiğimde ‘Ben aşçı olmak istiyorum’ dedim. Şampiyonluk kupasını da anneme, aileme verdim" şeklinde konuştu.

Geçen yıl da yarışmaya başvurduğunu ancak ikinci turda elendiğini söyleyen şef Dirican, bu yıl tekrar başvurarak hedefine ulaştığını anlattı.