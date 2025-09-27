Tartışma, Mehmet Yalçınkaya'nın yemek değerlendirmesi sırasında Çağatay’a yaptığı uyarıyla başladı. Balkondaki diğer yarışmacılarla konuşmaya devam eden Çağatay, şefin uyarısına sert bir tepki vererek üzerine yürüdü. Stüdyoda tansiyon yükselirken, diğer yarışmacılar Çağatay’ı durdurmakta güçlük çekti. O anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"HADDİMİ AŞTIĞIMIN FARKINDAYIM"

Yeni bölümde jüri karşısına çıkan Çağatay, yaşananlardan dolayı pişmanlığını dile getirerek Mehmet Şef’ten özür diledi. Yaptığı duygusal konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem, terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım. Çok ileri gittim, çok büyük saygısızlık ettim. Siz bir babasınız, bir öğretmensiniz. Elinizi öpmek ve özür dilemek istedim.”

"HAYALLERİNİ YARIDA BIRAKMAK İSTEMEM"

Özür konuşmasının ardından kararı açıklayan Mehmet Yalçınkaya, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Çağatay’ın hatasını kabul edip özür dilemesini takdirle karşıladığını belirterek şu sözlerle affetti:

“Elbette hatalar olur, önemli olan hatanın farkına varmak. Çağatay’ın genç yaşında bu hatayı anlayıp özür dilemesi, affetmem için yeterli. Onun hayallerini yarıda bırakmak istemem. Bu nedenle affediyorum.”

Mehmet Şef’in affıyla birlikte Çağatay, MasterChef Türkiye serüvenine devam edecek. Programda yaşanan bu gerginlik, yarışmanın takipçileri arasında da geniş yankı buldu.