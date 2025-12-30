Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş’ta geçirdiği dönemin ardından İngiltere’nin yolunu tutan Arthur Masuaku, Trabzonspor'un radarına girdi. Yaz transfer döneminde Sunderland’e imza atan Masuaku yalnızca 4 karşılaşmada 217 dakika sahada kaldı. Demokratik Kongolu yıldız, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildiği öğrenilirken bordo-mavili yönetimin henüz bu transferle ilgili net bir karar vermediği ifade edildi. 5 Ocak’ta Süper Kupa’da oynayacağı Galatasaray maçına güçlendirilmiş kadrosuyla çıkmak isteyen bordo-mavililer, transferi tamamlamak için vites yükseltti.

