Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş’ta geçirdiği dönemin ardından İngiltere’nin yolunu tutan Arthur Masuaku, Trabzonspor'un radarına girdi.
Yaz transfer döneminde Sunderland’e imza atan Masuaku yalnızca 4 karşılaşmada 217 dakika sahada kaldı.
Demokratik Kongolu yıldız, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildiği öğrenilirken bordo-mavili yönetimin henüz bu transferle ilgili net bir karar vermediği ifade edildi.
5 Ocak’ta Süper Kupa’da oynayacağı Galatasaray maçına güçlendirilmiş kadrosuyla çıkmak isteyen bordo-mavililer, transferi tamamlamak için vites yükseltti.