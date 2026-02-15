Dizinin yayın tarihinin duyurulmasıyla başlayan ilgi, yapımın izleyiciyle buluştuğu gün devasa bir satış dalgasına dönüştü. Hepsiburada tarafından paylaşılan verilere göre, son beş haftalık süreçte kitap aramaları yüzde 641 oranında yükselirken, satış rakamları yüzde 406 artış gösterdi.

13 ŞUBAT'TA TALEP ZİRVEYİ GÖRDÜ

Yapımın yayına girdiği 13 Şubat günü, okurların kitaba olan ilgisi rekor seviyelere ulaştı. Bir önceki haftaya oranla satışlarda yüzde 885'lik bir sıçrama yaşanırken, arama motorlarındaki sorgulamalar haftalık bazda yüzde 1528 oranında arttı. Oluşan yoğun talep nedeniyle platformdaki mevcut kitap stokları kısa sürede tamamen tükendi.

EN ÇOK KADIN OKURLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kitaba yönelik ilginin coğrafi dağılımında üç büyük kentin ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ listenin başında yer aldı. Okur profilinin yüzde 70’ini kadın kullanıcılar oluştururken, erkek kullanıcıların oranı yüzde 30'da kaldı. Masumiyet Müzesi, dijital platformlardaki başarısını edebiyat dünyasında da tescilleyerek haftanın en çok konuşulan eseri oldu.