Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi romanının Netflix'teki dizi uyarlamasıyla kamera karşısına da geçmişti. Dizinin ilk ve son bölümlerinde görünen Pamuk; hikayesinin yanında oyunculuğu ile de kendinden söz ettirdi. Orhan Pamuk'un Cihangirdeki evi dizide de gösterildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN MANZARA KENDİ EVİYMİŞ

Orhan Pamuk sosyal medyada yayılan videosunda; Cihangir manzarası olduğu belirtilen, denize nazır bir odadaki çalışma masasında boyama yapan halleriyle görüntülere yansıdı. Bu evin yazarın Taray Apartmanı'ndaki kendi evi olduğu belirtildi. Görüntülerdeki çalışma masasının 'Masumiyet Müzesi' dizisinin son bölümünde yer alan çalışma masası olduğu anlaşıldı.

TARİHİ APARTMAN DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Beyoğlu'nda nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 6 dairesinin bulunduğu 50 yıllık Taray apartmanı için riskli yapı kararı verilmişti. Kararın ardından Pamuk'un komşuları yapının güçlendirilmesi için dava açarak yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı.

MÜZE İDDİASI KONUŞULMUŞTU

Cihangir’deki apartmanla ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri de “müze” ihtimaliydi. Orhan Pamuk’un daha önce kurduğu Masumiyet Müzesi ve edebiyat temalı projeleri, bu iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma da Taray Apartamanı'nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar durdurulmasına ve keşif yapılmasına karar verilmişti.

'BALKON' KİTABINDA BU EVİN MANZARALARINI TOPLAMIŞTI

Orhan Pamuk 'Balkon' isimli kitabı için açıklama yaptığında Cihangir'deki evinin balkonundan çektiği fotoğrafları bir araya getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şimdi bu fotoğrafları niye çektiğimi soranlara gönül rahatlığı ile şu yanıt verebilirim; 'Bunun gibi bir kitaba koyup bakmak için'"