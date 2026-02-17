Netflix’in geçtiğimiz hafta yayınlanan ve 9 bölümden oluşan dev yapımı "Masumiyet Müzesi", Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Başrollerindeki uyum ve Orhan Pamuk’un atmosferini ekrana taşıma başarısıyla tam not alan dizi, özellikle bir sahnesiyle sosyal medyada viral oldu.

O SAHNE ADANA'DA ÇEKİLMİŞ

Dizinin en çok konuşulan, uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlalarıyla bezeli kırsal sahnesi izleyiciler tarafından önce Avrupa’da bir kasaba ya da Trakya toprakları sanıldı. Ancak yapılan araştırmalar ve set ekibinden sızan bilgiler, bu görsel şölenin adresini netleştirdi: Adana, İmamoğlu - Sevinçli Köyü.

Sahnenin bu kadar ilgi görmesinin nedeni, doğanın tüm renklerini şiirsel bir dille ekrana yansıtması oldu. Ufka kadar uzanan ve güneşe dönük başlarıyla "altın bir deniz" görüntüsü oluşturan ayçiçekleri, rüzgarın salınımıyla birleşince izleyicilerde derin bir estetik algı yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sahnenin neden bu kadar duygu dolu olduğunu şimdi anladım, memleketimin toprağıymış" yorumlarıyla şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU NEDİR?

Dizi, 1975 yılında İstanbul’da başlayan; varlıklı Kemal ile uzak akrabası yoksul Füsun arasındaki tutkulu ve hüzünlü aşkı konu alıyor. Kemal’in Füsun’a olan saplantılı aşkını ve ona ait objeleri biriktirerek bir "müze" inşa etme sürecini anlatan yapım, Orhan Pamuk’un romanındaki felsefi derinliği görsellikle birleştiriyor.