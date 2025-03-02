İngiltere FA Cup 5. tur maçında Crystal Palace, sahasında Milwall'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace'ta Milwall kalecisi Liam Robert'ın uçan tekmesi nedeniyle hastanelik olan Jean-Philippe Mateta'nın sağlık durumu belli oldu
İlk müdahalesi sahada yapılan Jean-Philippe Mateta, daha sonra hastaneye kaldırılırken bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.
Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını duyurdu. Fransız forvetin tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildiği açıklandı.