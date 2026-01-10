Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Fransız orta saha, "Açıkçası çok gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum çünkü bence bugün iyi oynadık. Harika bir karakter ortaya koyduk. Birlikte hücum yaptık. Birlikte savunma yaptık. Birlikte çok güzel işler yaptık. Bundan dolayı gururluyum. Dediğim gibi bu sadece başlangıç. Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Bu takıma inanıyorum. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece harika başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımıyla ilk maçında gol katkısı veren 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Üç gün önce Lazio ile 90 dakika oynadım. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yaparım. Bence takım olarak bugün harika oynadık. Daha fazla kupa kazanabiliriz. İlk maçta gol atmam gerçekten harika. Takımımla da gurur duyuyorum. İlk maçımda ilk golümü attım. Bundan dolayı mutluyum. Bundan daha önemlisi de taraftar için kupa kazanmak. Taraftarlar, kupa kazanmayı bekliyorlardı. Bu yüzden kupayı kazandığımız için mutluyuz."