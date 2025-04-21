İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ardından başlatılan soruşturmanın "organize suç örgütü" kapsamına alındığını belirtti.

Tehdit edildiği bir mesajın ekran görüntüsünü de paylaşan Av. Epözdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Basın mensubu arkadaşlar soruyor, Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için Organize Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil Minguzzi ailesi, hem de biz, adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."

Basın mensubu arkadaşlar soruyor, ahmet minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin,aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için...+ pic.twitter.com/2qyKVbbucf — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 21, 2025

CANDAŞ TOLGA IŞIK DA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, bu haftaki programında Minguzzi’nin ailesini konuk edeceğini açıklamıştı.

Ancak Işık, programın yayınlanmaması için kendisine tehditler yöneltildiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit aldığını duyuran Işık, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18 yaşından küçük çocukları kriminalize edip sonra suç makinesine çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor."

OLAY

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış ve caniler tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı ve aileye yönelik tehditler de infiale yol açmıştı.