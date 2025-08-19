Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin İstanbul’daki yeni hayatı, partneri China Suárez’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Suárez’in “Hombre que resuelve vale por mil” (Çözen adam bin kişiye bedeldir) notuyla yayımladığı videoda, Galatasaray’ın yıldızı evinde perde takarken, aletlerle tamirat yaparken ve bahçede dinlenirken görülüyor.

YENİ EV, YENİ DÜZEN, EV İŞLERİ

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Icardi, İstambul’daki yeni evinde daha sakin ve özel bir yaşam sürmeye başladı. Videoda futbolcunun günlük işlere el atması kadar, çiftin Boğaz’da tekne turlarından scooter gezilerine kadar birçok anı da yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'nin bir usta gibi taş motoru ile ev tamiratı yapmasına sosyal medyada övgüler yağdırdı.

Özellikle Suárez’in paylaşımları, Icardi’nin uzun süreli sakatlık döneminde yanında duran desteğini vurgulamasıyla dikkat çekti.

WANDA NARA CEPHESİNDEN TEPKİ

Öte yandan, bu paylaşımdan kısa süre sonra Wanda Nara, eski eşi Icardi hakkında sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu. Nara, futbolcunun çocuklarının okul ve sağlık masraflarını aksattığını öne sürerek tepki gösterdi. Ayrıca, Suárez’in kızının okul ücretini ödediğini iddia etti.

SAHALARA DÖNÜŞ VE DUYGUSAL MESAJ

281 gün sonra yeşil sahalara dönen Icardi, dönüşünü golle süsledi. Arjantinli yıldız Karagümrük maçı sonrasında hem sosyal medyada hem de röportajında bu süreçte en büyük desteği Suárez’den gördüğünü ifade ederek teşekkürlerini dile getirdi. Çift, yeni evlerinde hem özel hayatlarında yeni bir sayfa açarken hem de Icardi’nin futbol kariyerinde yeniden yükselişe geçmesi için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.