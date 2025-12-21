Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın son golünü kaydeden Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakalamıştı. Arjantinli santrfor, Kasımpaşa maçında bir kez daha fileleri havalandırarak Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna geldi.

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 70 gol kaydeden Icardi, 3 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.