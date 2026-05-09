Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın sonuna ise Mauro Icardi’nin gözyaşları damga vurdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda yankılanan "Aşkın Olayım" şarkısı çaldı. Taraftarın hep bir ağızdan söylediği şarkı Icardi’yi duygulandırdı. Tribünlerin sevgi seli karşısında taraftarları selamlayan ve gözyaşlarını tutamayan Icardi, uzun süre sahadan ayrılamadı. Icardi'nin ağladığı anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ''Veda etti'' şeklinde yorumlandı.

