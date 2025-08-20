Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra çekildiği belirtilen görüntülerde Icardi ve ailesi kalabalık bir grup içerisinde kendisini rahatsız eden bir taraftarla kavga ediyor.

Mauro Icardi'nin yanında kızları ve sevgilisi China Suarez'in olduğu görüntülerde kalabalık bir grubun içinde kaldıkları ve çıkışa gitmek istedikleri anlaşılıyor.

Görüntülerde bağrışların yaşandığı esnada Icardi'nin ailesini sıkıştıran bir taraftarı kafa atarak uzaklaştırdığı görülüyor.

Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medyaya düşen görüntüler bir hayli gündem oldu.