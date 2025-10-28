Galatasaray'da geleceği hakkında belirsizliklerin yaşandığı Icardi'nin menajerinden çok önemli açıklamalar geldi. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, yeni sözleşme konusunda Galatasaray'ın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'SAYGIYI HAK EDİYOR'

"Başkan Dursun Özbek’in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray’ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı. Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor."

'BELİRSİZ KALMASI DOĞRU DEĞİL'

"Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro’nun Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor."

'ARALIK AYINA KADAR BEKLEYECEĞİZ'

"Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz aralık ayına kadar bekleyeceğiz, teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız."