Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi özel hayatıyla da gündemden düşmüyor...

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Icardi, yeni sevgilisi, Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile ilişkisini sosyal medyada gözler önüne seriyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yeniden İstanbul'a geldi.

Daha önceki gelişinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı'yı gezen Suarez, bu kez Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Suarez Instagram hesabından yayınladığı karelere şu notu düştü:

- Hürrem Sultan'ın sesini Dolmabahçe Sarayı'ndan duydum, "Bundan sonra benden korksunlar. Çünkü aldıkları her nefesi onlara zehir edeceğim. Ateş olacağım ve üzerlerine yağacağım. Harem mi? Hiçbir şey değil, dünyayı ben yöneteceğim..."

WANDA NARA DA İSTANBUL'DA

Öte yandan Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara da İstanbul'a geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı saatlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek 17. Best of Europe Awards ödül törenine katılacak olan Wanda Nara'ya 'Woman of the Year' (Yılın Kadını) ödülü verilecek.

Havaalanında görüntülenen Nara, "İstanbul'u çok seviyorum. Biraz bitkinim otelime gidip dinlenmek istiyorum, ödül alacağım için de çok heyecanlıyım. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum çünkü çok misafirperverler."

Nara boşanma davası açtığı ünlü futbolcu Mauro Icardi ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.