Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 6. dakikada attığı golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Yapılan hücum pres sonrası topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sol kanattan yerden yaptığı ortada İlkay Gündoğan topun üzerinden atladı. Icardi, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı. Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında da fileleri havalandırarak 73 gole ulaştı ve sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.