ABD, California'da parlak mavi renkte ete sahip yaban domuzlarına rastlandı. Bunun üzerine California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), Monterey County bölgesinde tespit edilen bu sıra dışı olayın bir aldatmaca olmadığını, sebebinin fare zehri olduğunu açıkladı.

"BU MAVİ RENGİ TARİF ETMEK ZOR..."

Urban Trapping Wildlife Control'ün yöneticisi Dan Burton, mavi renkli domuzları ilk fark eden kişi oldu ve Los Angeles Times'a şunları söyledi:

"Aklımı kaçıracak gibiyim. Bu mavi rengi tarif etmek zor... Bildiğiniz neon, yaban mersini mavisi gibi bir renk."

MAVİ RENGE SEBEP OLAN MADDEYİ AÇIKLADI

CDFW, Mart ayında bulunan domuzların içinde kan pıhtılaşmasını engelleyerek ölümcül iç kanamaya yol açan bir fare zehri olan "Diphacinone" bulunduğunu duyurdu.

Zehir genellikle zehirli olduğu belli olsun diye mavi renge boyanıyor. Eğer hayvanlar bu yemleri doğrudan yerse ya da bu zehri yemiş fare gibi hayvanları yerse, etleri bu canlı mavi renge bürünebiliyor.

Ancak yetkililer, her zehirlenmiş hayvanın bu şekilde maviye dönmeyebileceği konusunda da uyarıyor.