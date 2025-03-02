ABD'li şirket Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost uzay aracı, Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptı. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, Ay’ın yüzey yapısını incelemek ve sıcaklık ölçümleri yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ay’a Yolculukta Yeni Bir Adım

İnsanlık, Ay’a seyahat etme tutkusunu yıllardır sürdürüyor. Özellikle son yıllarda birçok ülke ve özel şirket, Ay yüzeyine araç göndermek için büyük bir yarış içinde. Firefly Aerospace de bu yarışta önemli bir adım attı. Texas’taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Blue Ghost otonom olarak Ay’a başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

NASA İçin Özel Bir Görev

15 Ocak’ta başlatılan görev kapsamında Ay’a gönderilen Blue Ghost, yalnızca bir keşif aracı değil! Uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve çeşitli bilimsel deney malzemeleri de taşıyor. Bu ekipmanlar, Ay yüzeyinin yapısını incelemek ve gelecekteki uzay görevleri için kritik veriler sağlamak amacıyla kullanılacak.