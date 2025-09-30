Türkiye’nin 1 milyar 455 milyon dolar değerindeki Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis, Abdülhamid Han ile Barbaros Hayreddin Paşa sondaj ve sismik araştırma gemileri Doğu Akdeniz’den çekildi. Meydan, Rumlara kaldı. Katar ve ABD’li şirketlere ait gemiler Türk deniz yetki alanı ve münhasır ekonomik bölge civarında sondaj yaparken onlara Norveç de eklendi.

RUM YÖNETİMİ KİRALADI

ABD ve Katar şirketlerine ait Valaris DS-9 gemisinin ardından Güney Kıbrıs, Norveç’e ait “Ramform Hyperion” adlı sismik gemiyi kiraladı. Japonya Nagazaki’den hareket edip yaklaşık 5 bin deniz mili yol kat ederek Kıbrıs’a gelen gemi Navtex de ilan edilen bölgede sismik araştırmalara başladı ancak daha ilk günden kıta sahanlığımızı ihlal etti.

DIŞİŞLERİ: DERHAL TERK ET

KKTC Dışişleri Bakanlığı bu gelişme üzerine, “Norveç bayraklı geminin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu faaliyet ve Navtex’i protesto ediyoruz. Gemi bir an önce kıta sahanlığını terk etmelidir” açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de bu açıklamayı destekledi.

Valaris DS 9 ve Ramform Hyperion gemileri, KKTC münhasır ekonomik bölgesi ve GKRY arasındaki ihtilaflı alan olan Limasol yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

‘İHLAL OLURSA MÜDAHALE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül günü yaptığı açıklamada, “KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağlayacağız. Onların hakkı bizim hak ve menfaatlerimizdir” demişti. Milli Savunma Bakanlığı da 23 Ocak 2025 Valaris DS-9 gemisinin Doğu Akdeniz’deki sondajları için “Deniz yetki alanımızın dışında ve 11.5 mil güneyindeki faaliyetler izlenmektedir. Kıta sahanlığımıza karşı yapılacak bir ihlal sahada engellenecektir” açıklaması yapmıştı.

Gemilerimiz Karadeniz’de

Türkiye’nin iki sismik, dört sondaj gemisi var. Fatih Sondaj Gemisi 241 milyon dolara; Kanuni Sondaj Gemisi 202 milyon dolara; Yavuz Sondaj Gemisi 262 milyon dolara; Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 180 milyon dolara; Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi; 130 milyon dolara ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de 400 milyon liraya mal oldu. Gemilerimiz şu anda Karadeniz’de bulunuyor. Oruç Reis yaklaşık 1 yıldır Somali’de görevdeydi. Geçen temmuzda o da Karadeniz’e açıldı.

Gürdeniz: KKTC’ye sahip çıkmalıyız

Mavi Vatan kavramının öncüsü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler eski başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de Rumların faaliyetlerine dikkat çekti. Gürdeniz, “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımız ihlal ediliyorsa bölgeye Donanma’yı göndermeyi bile düşünmeliyiz. Türkiye her şart ve her ortamda KKTC ve Mavi Vatan’a sahip çıkmalıdır” dedi.

CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise “Oradaki doğal gaz ve petrol zenginliği iki tarafa da ait olan aynı ana parsellerin içinde. Türkiye derhal bölgeye sondaj ve sismik araştırma gemileri ile Deniz Kuvvetlerimize ait firkateyn göndermeli” açıklamasında bulundu.

SÖZCÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

SÖZCÜ son dönemde, “Mavi Vatan ıssız kaldı. Biz gündeme, Rumlar sahamıza daldı. 572 yıllık doğal gaz ve petrolü kaçırıyoruz. Akdeniz’den çekildik” manşetleri ve son olarak da 16 Eylül günü “Doğu Akdeniz’de sıra dışı gelişmeler” manşetleriyle bölgedeki durumu gündeme taşıdı. Mavi Vatan’da yaşanan gelişmelerle ilgili uyardı.