SÖZCÜ’nün, “Mavi Vatan’da neden yokuz?” başlığıyla sık sık gündeme taşıdığı Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz faaliyetleri için yeni bir adım atılıyor. Güney Kore’den satın alınan 7’nci nesil sondaj gemisiyle, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğal gaz araması yapılması için hazırlıklara başlandı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip gemiye, “Mürüvvet”, “Kutsi”, “İlhan” ve “Murat” isimlerini taşıyan dört destek gemisinden ikisinin eşlik etmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Necmi İlhan

Destek gemilerine verilen isimler, Kıbrıs tarihinin acı bir sayfasına dayanıyor. 24 Aralık 1963 gecesi Lefkoşa’da, Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ile çocukları Kutsi, Murat ve Hakan, Rumlar tarafından banyo küvetinde katledilmiş, bu olay tarihe “Kanlı Noel” olarak geçmişti. Nihat İlhan, Tuğgeneral rütbesiyle emekli olmuş, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Şehitlerin ağabeyi Prof. Dr. Necmi İlhan, gemilere kardeşlerinin adının verilmesinden duydukları gururu dile getirerek, “Gemilerde annem Mürüvvet ile üç kardeşimin fotoğrafları ve hikâyeleri yer alıyor. Şehitlerimizin adı, Mavi Vatan’da görev yapan gemilerde yaşatılıyor” demişti.

Katliamın şehitleri burda yatıyor.

‘ARAMA YAPALIM’

İYİ Parti’li Erhan Usta da Doğu Akdeniz’de daha aktif olunması gerektiğini belirterek, “Sekiz gemimiz var; ancak gemiler Karadeniz’de ya da limanlarda bekliyor. Mavi Vatan’da gemimiz yok. Güney Kıbrıs ve Yunanistan bölgede faaliyet yürütüyor. Doğu Akdeniz’den çekilmeyelim, kendi kıta sahanlığımızda arama yapalım. Gerekirse oraya donanma gönderelim, orası bizim” diye konuştu.

DOKTOR BABA

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, 24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde o dönem görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi, eve giren Rumlar tarafından küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan’ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, olayların sembolü haline geldi. Katliam evi, ‘Barbarlık Müzesi‘ne dönüştürüldü.