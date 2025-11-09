Rum Yönetimi’nden, Mavi Vatan’da Türkiye’ye karşı hamle geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunan mitolojisinde “intikam tanrıçası” olarak bilinen “NEMESİS”in adını verdiği tatbikat düzenledi. Doğu Akdeniz’de 1.7 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi tespit edilen bölgedeki tatbikata ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İsrail, Yunanistan ve Mısır katıldı.

Tatbikata ülkelerin hava kuvvetleri de katıldı.

DÜŞMAN KİM?

KKTC’nin de ekonomik hakları bulunan parsellerin olduğu bölgeyi kapsayan tatbikatta, doğalgaz ve petrole yönelik “Düşman ve terör saldırısı halinde savunma taktikleri” ve “Düşman kuvvetlerinin etkisiz hale getirilmesi” senaryoları uygulanıp değerlendirildi. Önceki yıllarda da benzerleri yapılan ve 200’ü aşkın deniz ve hava unsurunun katıldığı tatbikatta bölgedeki petrol ve doğalgaz yataklarına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması, farklı senaryolarla uygulamaya konuldu.

200’den fazla karacı ve denizci saldırıya hazırlık senaryosu üzerinde çalıştı.

KKTC DIŞLANDI

Tatbikatı, 7 ülkenin askeri ve savunma yetkilileri ile uluslararası gözlemciler ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas da izledi. GKRY’nin ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) yapılan tatbikatta bu alan belirlenirken, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ndeki “Hakkaniyet ölçüleri” dikkate alınmamış ve KKTC dışlanmıştı. Mavi Vatan kavramının yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “Askeri tatbikatlar, sadece harbe hazırlık amacıyla değil, siyasi mesaj vermek için de yapılır” dedi ve şunları söyledi:

‘AKDENİZ’DEN ÇEKİLDİK’

“GKRY’nin yaptığı tatbikata 5 NATO ülkesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan Mısır ve İsrail de katıldı. GKRY ‘Benim deniz çıkarlarıma aykırı hareket edersen, bu tatbikattaki müttefiklerim ile karşına dikiliriz’ diyerek bize gözdağı vermek istedi. 2020 sonbaharından bu yana Mavi Vatan’ın bu bölgesindeki doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerden çekildik. Bölgede sert gücümüzle olsak da ekonomik varlığımızla yokuz. Güney Kıbrıs, lisans sahalarında aktif faaliyetini enerji devleri ile sürdürüyor. Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs yönetiminin inisiyatif ve hareket serbestisine bırakılıyor.”