TMSF, kayyım olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaja ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhalenin, 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

FRANCHİSE ZİNCİRLERİNİN VARLIKLARI DA KAPSAMDA

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM İÇİN 236 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edilecek.

İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak duyuruldu. İhale ise 1 Nisan 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

SÜREÇ KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE İLERLEYECEK

Kapalı zarfta alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve ihale süreci açık artırma aşamasıyla devam edecek.