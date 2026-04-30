Havaların ısınmaya başladığı mayıs aylarında, açıkta bırakılan veya uzun süre giyilmeyen ayakkabılar fark edilmeyen tehlikeli canlılar için uygun bir saklanma alanına dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle sıcaklığın artmasıyla birlikte ayakkabıların giymeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

AYAKKABILARDA SAKLANABİLEN CANLILAR

Mayıs aylarında ayakkabıların içine girerek uzun süre fark edilmeden kalabilen bazı canlılar şunlardır:

Örümcekler: Bazı türleri zehirli olabilir ve ısırıkları sağlık açısından risk oluşturabilir.

Akrepler: Sıcak ortamları ve karanlık alanları tercih ederler, ayakkabılar onlar için ideal bir saklanma yeri olabilir.

Hamamböcekleri ve bazı larva türleri: Hijyen açısından risk taşır ve hızlı şekilde çoğalabilir.

Küçük sürüngenler (yılan ve kertenkele türleri): Özellikle kırsal bölgelerde nadiren de olsa ayakkabı içine girebilirler.

Uzmanlara göre bu canlılar, kapalı ve karanlık alanlarda uzun süre fark edilmeden kalabildikleri için ciddi risk oluşturabiliyor.

MAYIS AYINDA RİSK NEDEN ARTIYOR?

Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla birlikte birçok böcek ve sürüngen daha aktif hale geliyor. Mayıs ayında bu canlılar, hem serin hem de korunaklı alanlara yöneliyor.

Ayakkabılar ise karanlık iç yapıları, dar ve güvenli boşlukları ve uzun süre kullanılmadıklarında hareketsiz kalmaları nedeniyle bu canlılar için uygun bir barınak haline geliyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, mayıs aylarında ayakkabı giymeden önce basit ama etkili bazı kontrollerin yapılmasını öneriyor:

İçini kontrol edin: Ayakkabının iç kısmı ışık altında dikkatlice incelenmeli.

Ters çevirip sallayın: İçeride olabilecek canlıların çıkması sağlanmalı.

Işık kullanın: Özellikle koyu renkli ve derin tabanlı ayakkabılarda el feneriyle kontrol daha güvenlidir.

OLASI ISIRMA VEYA SOKMA DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Eğer ayakkabı içindeki bir canlıyla temas sonucu ısırma veya sokma gerçekleşirse:

Sakin olun ve ayakkabıdan uzaklaşın.

Bölgeyi sabunlu su ile temizleyin.

Şişlik, ağrı veya zehirlenme belirtisi varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Mümkünse güvenli mesafeden fotoğraf çekerek canlıyı tanımlamaya çalışın.