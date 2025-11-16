Liverpool–Tottenham Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayoyla atlayarak tüm dünyanın gündemine oturan sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, bu kez çok farklı bir başarıyla adından söz ettirdi. 2019’daki o unutulmaz an sonrası milyonlarca takipçiye ulaşan 27 yaşındaki Wolanski, şimdi bambaşka bir kariyer yolculuğuna imza attı: Pilot oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Yıllar önce dünyanın en büyük maçlarından birinde sahaya atlayarak tanınan Wolanski, bu kez gökyüzünde kendine yeni bir rota çizdi. Zorlu bir eğitim sürecinin ardından 112 saatlik uçuş barajını tamamlayıp pilotluk sertifikasını alan Wolanski, bunun çocukluk hayali olduğunu belirterek duygularını paylaştı. Eğitimin düşündüğünden daha yorucu geçtiğini dile getiren genç fenomen, “Yıllardır istediğim bir şeyi gerçekleştirdim” dedi.

HEDEFİ: TİCARİ PİLOTLUK

Pilotlukla yetinmeyen Wolanski, şimdiden daha büyük bir hedef belirledi. Sıradaki amacı ticari pilotluk lisansını almak. Bir yandan sunuculuk kariyerini sürdüren Wolanski, uçuş eğitimlerindeki anlarını ve yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

SAHADAN GÖKYÜZÜNE UZANAN YOLCULUK

Bir dönem sahaya yaptığı sürpriz girişle gündemi sallayan Wolanski’nin bugün kokpitte yer alması, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı buldu. Fenomen isim, cesareti, değişime açık kariyer yolu ve hayallerinin peşinden gitmesiyle yeniden konuşulmaya başladı.