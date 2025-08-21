CHP lideri Özgür Özel, parti kurmaylarına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve AKP’ye geçiş sürecini anlattı. “Bizim partimizde kadınlar cesurdur ama mazbatasını yemekhanede alanlar, cesaret gösteremedi” dediği belirtilen Özel’in, parti kurmaylarına şunları söylediği öğrenildi:

“Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu. İktidar partisinde kendisi ile uğraşanlar ve tutuklanmasını isteyenler olduğunu anlattı. 12-13 dosya ile hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ben de ‘Veremeyeceğin bir hesap var mı, niye bu kadar endişelisin?’ diye sordum. ‘Normalde yok ama bunlara güven olur mu?’ dedi. İftira atabilirler, sen dik dur, biz arkandayız dedim, teşekkür edip ayrıldı.”

23 YIL SONRA

CHP’de Çerçioğlu’nun olaylar karşısında geçmişteki duruşu ile bugünkü tavrı arasındaki değişim de tartışılıyor. Aydın’daki bir suç örgütü tarafından belediye önüne tabut konularak tehdit edilen Çerçioğlu, “Ben bu tabuta sığmam çok küçük” demiş ve ‘Topuklu Efe’ adını almıştı. “Tabuttan korkmadı, dosyalara yenildi” yorumu yapılan Çerçioğlu’nun. 23 yıldır eleştirdiği AKP’ye geçmesi ise Teğmen Mehmet Ali Çelebi’den sonra, 2. kırılma noktası ve “Eski Genel Sekreter Ertuğrul Günay bile bu kadar hayal kırıklığı yaratmamıştı” denilerek değerlendiriliyor.

Özlem Çerçioğlu’na CHP’li diye seçimleri kazandıktan sonra başkanlık mazbatası 5 Nisan 2024’te Aydın Adliyesi yemekhanesinde verilmişti.

İzmir’den aday gösterilecek

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi, partide şok etkisi yaratırken,”İlk seçimde rövanş alınacak” görüşü dile getiriliyor. Bu rövanş da İzmir’de yaşanacak. AKP bir sonraki seçimde Çerçioğlu’nu Aydın yerine İzmir’den aday göstermeyi düşünüyor. CHP ise İzmir’i yeniden alarak Çerçioğlu’nu tüm Ege’de bitirmeyi hedefliyor. 2024 yerel seçimi öncesi, Tunç Soyer’in aday gösterilmeyeceği kesinleşince Çerçioğlu Aydın yerine İzmir’i istemiş ancak Özgür Özel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı tercih etmişti.