Mazhar Alanson ile Biricik Suden 2003 yılında evlenmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ikiliden moda tasarımcısı Suden yıllardır haftanın beş günü spor yapıyor.

Sosyal medya hesabından da sık sık spor yaptığı anları ve vücudunu paylaşan Biricik Suden'e kaslı halinden dolayı zaman zaman eleştiriler geliyor.

Hatta geçen günlerde kendisine gelen "Biricik Hanım özür dilerim ama kollarınız 'sar beni kollarına' diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna şu yanıtı vermişti: "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın."

Biricik Suden son olarak katıldığı 'Sormazsam Olmaz' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

62 yaşındaki Suden, "Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum. Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık hayasına girmek berbat bir şey. Televizyonda gördüm, emekli maaşı almak için sırada bekleyenler 'Evladım 50 yaşında kadınım, beklemek zor oluyor' diyor. Ben ise 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum. 50 yıldır spor yapıyorum" dedi.

"ÇOK İNSAN DÖVDÜM"

Dövüş sporlarıyla da ilgilendiğini söyleyen ünlü isim, çok insan dövdüğünü açıkladı:

"Kendimi koruyabiliyorum, keşke korumayla kalsa öldürebilirsin de. Dövmek zaten bir şey değil. Kaslarımdan dolayı 'Kadın değilsin, erkeksin' deniyor. Doğru ben androjen bir tipim. İriyim, uzunum, kocaman ellerim, kalın bir sesim var. Mesela biz mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları, dokunmaya çalışanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm."