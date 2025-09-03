Mazhar Alanson ile Biricik Suden 2003 yılında evlenmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ikiliden moda tasarımcısı Suden yıllardır haftanın beş günü spor yapıyor.

Sosyal medya hesabından da sık sık spor yaptığı anları ve vücudunu paylaşan Biricik Suden'e kaslı halinden dolayı zaman zaman eleştiriler geliyor.

Hatta geçen günlerde kendisine gelen "Biricik Hanım özür dilerim ama kollarınız 'sar beni kollarına' diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna şu yanıtı vermişti: "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın."

Biricik Suden son olarak spor sonrası yaptığı mutluluk dansıyla adından söz ettirdi. 62 yaşındaki Suden'in enerjisi ve fit hali gündem oldu.