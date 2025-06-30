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MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin İli, Mazıdağı İlçesi
ADA NO : 0
PARSEL NO : 436,437
VASFI :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.385,44 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :Beşir ERDİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI :TCDD

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/268 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02250614